Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti - Son Dakika

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti.

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti.

Görüntü Dökümü

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-Kabulden görüntüler

-Erdoğan'ın konuşması


Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
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