Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti - Son Dakika

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Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti.
Görüntü Dökümü
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-Kabulden görüntüler
-Erdoğan'ın konuşması
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