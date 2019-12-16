Erdoğan, uluslararası demokratlar birliği avrupa temsilcileri'ni kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, uluslararası demokratlar birliği avrupa temsilcileri'ni kabul etti - Son Dakika

Erdoğan, uluslararası demokratlar birliği avrupa temsilcileri'ni kabul etti

6 saat önce

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul ettiİsviçre, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti.

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti

İsviçre, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti.

Erdoğan, uluslararası demokratlar birliği avrupa temsilcileri'ni kabul etti

Avrupa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:54 Kaynak: DHA
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