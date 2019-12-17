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Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:09 Kaynak: DHA
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