Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin...
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Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin vefatı) aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz"
Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin vefatı) aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:29 Kaynak: AA
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