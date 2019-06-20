Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin...
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Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin...

38 dakika önce

Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin vefatı) aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz"

Erdoğan:
Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin vefatı) aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:29 Kaynak: AA
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