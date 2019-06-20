Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin...
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Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin...

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin vefatı) aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz"

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin vefatı) aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz"
Erdoğan: Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin...
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:45 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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