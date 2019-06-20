Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin...
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin vefatı) aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:45 Kaynak: AA
- Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin vefatı) aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz"
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