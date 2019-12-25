Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Uluslararası karşılığı olan Serrac'la beraber adım atıyoruz, Hafter'in böyle bir vasfı... - Son Dakika
Erdoğan: "Uluslararası karşılığı olan Serrac'la beraber adım atıyoruz, Hafter'in böyle bir vasfı...
6 saat önce
Erdoğan: "Uluslararası karşılığı olan Serrac'la beraber adım atıyoruz, Hafter'in böyle bir vasfı yok. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim."
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "Uluslararası karşılığı olan Serrac'la beraber adım atıyoruz, Hafter'in böyle bir vasfı yok. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim."
Son Dakika Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Libya desteği: Yapılan anlaşma doğrudur Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi