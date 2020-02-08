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Son dakika: Tayland'da silahlı saldırı! Asker ateş açtı: En az 12 ölü

Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ağabeyi konuştu: İzlediği videodaki kızı Şeyma sanmış

Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil