ERDOĞAN, ÜMMÜ GÜLSÜM GENÇ'LE CANLI YAYINLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERDOĞAN, ÜMMÜ GÜLSÜM GENÇ'LE CANLI YAYINLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

ERDOĞAN, ÜMMÜ GÜLSÜM GENÇ'LE CANLI YAYINLA GÖRÜŞTÜ

6 saat önce

Güven USTA / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılarak, kendinden söz ettiren konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü.

ERDOĞAN, ÜMMÜ GÜLSÜM GENÇ'LE CANLI YAYINLA GÖRÜŞTÜ, System.String[]

Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılarak, kendinden söz ettiren konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü. Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'i Ankara'ya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılarak adından söz ettiren konuşma engelli 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü.

Erdoğan ile Ümmü Gülsüm Genç arasında canlı sohbette, genç kız, söylemek istediklerini yarışmada olduğu gibi bir kağıda yazarak konuştu. Görüşmede, Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'e başarılar dileyerek, ailesiyle birlikte Ankara'ya davet etti.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden fotoğraflar


Ümmü Gülsüm, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:18 Kaynak: DHA
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