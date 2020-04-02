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Erdoğan: "Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz...
6 saat önce
Erdoğan: "Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir.
Erdoğan: "Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:08 Kaynak: AA
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