Erdoğan: "Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya...
1 saat önce
Erdoğan: "Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz.
Erdoğan: "Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:09 Kaynak: AA
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