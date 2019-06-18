Erdoğan: "Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var"
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- Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden ayrılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camisi'nde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi için kılınan...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:51 Kaynak: AA
- Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden ayrılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih
Camisi'nde Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi
için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.
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