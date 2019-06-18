Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var"
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Erdoğan: "Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var"

1 saat önce

- Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden ayrılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camisi'nde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi için kılınan...

- Genel görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden ayrılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camisi'nde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.
Erdoğan: Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:51 Kaynak: AA
Fatih, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mısır, Güncel
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