Erdoğan: "Unutmayın, Cumhur Güçlü Olursa Cumhurbaşkanı da Güçlü Olur.
1 saat önce
Erdoğan: "Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur.
Erdoğan: "Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın, Cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA
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