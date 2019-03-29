Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Unutmayın, Cumhur Güçlü Olursa Cumhurbaşkanı da Güçlü Olur.

Erdoğan: "Unutmayın, Cumhur Güçlü Olursa Cumhurbaşkanı da Güçlü Olur.

1 saat önce

Erdoğan: "Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur.

Erdoğan:
Erdoğan: "Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın, Cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Güncel
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