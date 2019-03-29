Erdoğan: "Unutmayın, Cumhur Güçlü Olursa Cumhurbaşkanı da Güçlü Olur.

Erdoğan: "Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur.

Erdoğan: "Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın, Cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur."

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