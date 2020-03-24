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Erdoğan: "Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş...
6 saat önce
Erdoğan: "Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız."
Erdoğan: "Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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