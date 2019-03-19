Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Üsküdar'da Halka Hitap Etti

Erdoğan, Üsküdar'da Halka Hitap Etti

6 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, Üsküdar'da Halka Hitap Etti, System.String[]
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da düzenlenen mitingde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:35 Kaynak: AA

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