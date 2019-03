Erdoğan Üsküdar'da Nevmekan Buluşmasına Katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , "31 Mart seçimleri, bu ülkeyi emanet edeceğimiz evlatlarımızın geleceği için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmenin anahtarıdır. Sandıklara atacağımız her bir oy, ülkenin geleceği, birlik ve bütünlüğü için yapacağımız yatırımdır." dedi. Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Nevmekan Sahil'de düzenlenen Üsküdar Kadın Buluşması programına katılan Emine Erdoğan, "Üsküdar, benim için çocukluğum, gençliğim demek. Burada zengin mahalle kültürünü yaşayarak büyüdüm. Burada teneffüs ettiğim kültürün, şahsıma kazandırdığı bakış açısı, dayanışma kültürü olmuştur. Üsküdar'da bir genç olarak tecrübe ettiğim şeyler,insanlığa hizmet arzumun yakıtı haline gelmiştir. Üsküdar burada yaşayan, burayı gören herkese ilham verir. Üsküdar'ın her zaman canlı olduğunu, adeta bir kalp gibi attığını, nefes alıp verdiğini hissedersiniz. Bu nedenle yüzyıllarca, sanat eserlerine, şiirlere, resimlere konu olmuştur. Sanatta kendi ekolünü oluşturmuştur."GRİ MANZARALAR TARİH OLDU""Bildiğiniz gibi İstanbul 'da çok yakın tarihe kadar çöp dağları ve susuzlukla mücadele etmek, gündelik pratiğimizdi." diyen Emine Erdoğan, "İstanbul ilgisizliğin, bilgisizliğin ve sevgisizliğin pençesinde kıvranan bir şehirdi. Fakat İstanbul aşkıyla iş başına gelen yöneticilerimiz, yıllardır millete hizmet sevdası ile çalışıp çabalıyorlar. Çok şükür ki havası kirli, yolları çamurlu grimanzaralar tarih oldu." ifadelerini kullandı.Bugün yalnız İstanbul'un değil, tüm ülkenin hak ettiği değeri gördüğünü vurgulayan Emine Erdoğan, "Tüm bunlar, kaynağı insan sevgisi olan bir siyaset anlayışı ile mümkün oluyor." dedi.Emine Erdoğan, şunları kaydetti:"Gerek Üsküdar Belediyemizin, gerekse diğer AK Partili belediyelerimizin sevgili nazarıyla baktığı bu şehre yapılan hizmetler,İstanbul'a yazılmış bir aşk mektubu gibidir. Her hizmet, bir aşk ilanıdır. İnşallah yerel seçimlerin ardından bu mektuba daha çok sevgi cümlesi eklenecek, yeni icraatlar yapılacak. 31 Mart seçimleri, bu ülkeyi emanet edeceğimiz evlatlarımızın geleceği için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmenin anahtarıdır. Sandıklara atacağımız her bir oy, ülkenin geleceği, birlik ve bütünlüğü için yapacağımız yatırımdır. Üsküdar'ın ulu çınarlarının, kökleri çok derinlerdedir. İnşallah dalları da geleceğe uzanacak kadar sağlam olacaktır. Biz yeter ki, tarihimizden aldığımız ilhamla geleceğimizi güçlendirmeye bakalım. Bu düşüncelerle, Üsküdarlı kardeşlerimle buluşmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum. Bize güzel duygular ilham eden sanatçılarımıza, icraları için ayrı ayrı teşekkürediyorum. Üsküdar Belediyemize, böylesine güzel bir mekanda ev sahipliği yaptığı için şükranlarımı sunuyorum."Konuşmasının ardından Emine Erdoğan'a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen , el işçiliğinde hazırlanan, 1930-1950 yıllarının antika tekstil ve materyallerinden dönüştürülen Üsküdar'ın mor salkımlarını anlatan bir broş hediye etti.Programa, gazeteci, yazar, akademisyen, iş, sanat, medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.- İstanbul