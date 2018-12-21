Erdoğan: "Üstadın Eserlerinin Hala Heyecan ve Coşku Uyandırması, Kaynağını Milletin Değerlerinden...
7 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Üstadın eserlerinin hala heyecan ve coşku uyandırması, kaynağını milletin değerlerinden medeniyet köklerinden almasına borçludur"
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Üstadın eserlerinin hala heyecan ve coşku uyandırması, kaynağını milletin değerlerinden medeniyet köklerinden almasına borçludur"
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:29 Kaynak: AA
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