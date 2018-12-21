Erdoğan: "Üstat Necip Fazıl Son Nefesini Verinceye Kadar Statüko ve Kalemşorlarının Hedefi...
8 saat önce
Erdoğan: "Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir.
Erdoğan: "Üstat Necip Fazıl
son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:23 Kaynak: AA
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