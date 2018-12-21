Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Üstat Necip Fazıl Son Nefesini Verinceye Kadar Statüko ve Kalemşorlarının Hedefi...

Erdoğan: "Üstat Necip Fazıl Son Nefesini Verinceye Kadar Statüko ve Kalemşorlarının Hedefi...

8 saat önce

Erdoğan: "Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:23 Kaynak: AA

Necip Fazıl Kısakürek, Güncel
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