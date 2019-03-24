Erdoğan: "Üstelik Bir de Bu Adam Yavaş, Vergi Noktasında da Vergi Kaçakçısı, Bir de Bu Var. Şu Anda...
58 dakika önce
Erdoğan: "Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor.
Erdoğan: "Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı
kayıtlarında bu durumda geçiyor."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:52 Kaynak: AA
Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var
'Alemin Hızlı Delikanlısı, Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı
Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a Kaptanlık Verilecek
Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum