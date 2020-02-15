Erdoğan: "Üye çalışmamızı da en küçük bir aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden, samimi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Üye çalışmamızı da en küçük bir aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden, samimi... - Son Dakika

Erdoğan: "Üye çalışmamızı da en küçük bir aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden, samimi...

6 saat önce

Erdoğan: "Üye çalışmamızı da en küçük bir aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden, samimi ve sıkı bir şekilde sürdürmek mecburiyetindeyiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Üye çalışmamızı da en küçük bir aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden, samimi ve sıkı bir şekilde sürdürmek mecburiyetindeyiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:24 Kaynak: AA
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