Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü... - Son Dakika
Erdoğan: "Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü...
6 saat önce
Erdoğan: "Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz"
Tek koluyla topladığı hurdaları satarak 7 kişilik ailesini geçindiriyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santral maddesi metinden çıkarılacak Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı