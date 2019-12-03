Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü... - Son Dakika

Erdoğan: "Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü...

6 saat önce

Erdoğan: "Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz"

Erdoğan:

Erdoğan: "Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:20 Kaynak: AA
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