Erdoğan: "Üyemiz Olup da Seçmen Kaydı Bulunmayanların Sayısı 10 Bin Civarındadır.

Erdoğan: "Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır.

Erdoğan: "Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır. Bunların hepsi gerçekten çok ciddi rakamlardır. Şayet bu değişimleri doğru şekilde takip edip milletimizin gönlüne girebilirsek seçim sonuçlarında belirleyici bir etkiye yol açabiliriz."

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