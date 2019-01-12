Erdoğan: "Üyemiz Olup da Seçmen Kaydı Bulunmayanların Sayısı 10 Bin Civarındadır.
7 dakika önce
Erdoğan: "Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır.
Erdoğan: "Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır. Bunların hepsi gerçekten çok ciddi rakamlardır. Şayet bu değişimleri doğru şekilde takip edip milletimizin gönlüne girebilirsek seçim sonuçlarında belirleyici bir etkiye yol açabiliriz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:33 Kaynak: AA
Makedonya Meclisi, İsim Değişikliğini Onayladı! İşte Ülkenin Yeni Adı
Erdoğan'dan Kurmaylarına Konkordato Talimatı: Kötü Niyetlileri Takibe Alın
Erken Doğan Buzağıya Evde Bakıyor
Son Dakika! Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz