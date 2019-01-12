Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Üyemiz Olup da Seçmen Kaydı Bulunmayanların Sayısı 10 Bin Civarındadır.

Erdoğan: "Üyemiz Olup da Seçmen Kaydı Bulunmayanların Sayısı 10 Bin Civarındadır.

7 dakika önce

Erdoğan: "Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır.

Erdoğan:
Erdoğan: "Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır. Bunların hepsi gerçekten çok ciddi rakamlardır. Şayet bu değişimleri doğru şekilde takip edip milletimizin gönlüne girebilirsek seçim sonuçlarında belirleyici bir etkiye yol açabiliriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:33 Kaynak: AA

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