Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Uzaktan eğitim) İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir... - Son Dakika
Erdoğan: "(Uzaktan eğitim) İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir...
6 saat önce
Erdoğan: "(Uzaktan eğitim) İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz.
Erdoğan: "(Uzaktan eğitim) İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:54 Kaynak: AA
Son Dakika Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun