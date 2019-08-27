Erdoğan uzaydaki kozmonotlarla görüştü: İlim adına yolculuğunuzda sizi dünyadan izliyoruz
12 dakika önce
Erdoğan uzaydaki kozmonotlarla görüştü: İlim adına yolculuğunuzda sizi dünyadan izliyoruz.
Erdoğan uzaydaki kozmonotlarla görüştü: İlim adına yolculuğunuzda sizi dünyadan izliyoruz
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:33
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