Erdoğan uzaydaki kozmonotlarla görüştü: İlim adına yolculuğunuzda sizi dünyadan izliyoruz

Rusya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Başkanı Dmitriy Rogozin'den uzaya Türk astronot gönderme teklifi geldi.



Rogozin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, kısa süreli görüşme yaptı.