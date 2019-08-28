Erdoğan uzaydaki kozmonotlarla görüştü: İlim adına yolculuğunuzda sizi dünyadan izliyoruz
1 saat önce
Erdoğan uzaydaki kozmonotlarla görüştü: İlim adına yolculuğunuzda sizi dünyadan izliyoruz.
Erdoğan uzaydaki kozmonotlarla görüştü: İlim adına yolculuğunuzda sizi dünyadan izliyoruz
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:01
Türkiye ve Rusya'dan SU-35 ve SU-57 için ortaklık sinyali Konya'da silahlı saldırı: 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti "Bülent Ersoy'un kızı değilim" diyen Seyhan Erdağ'a Demet Akalın'dan ilginç yorum: Miras sana kalır Siyasetçilerden gazetecilere: "Kayyum kararını tanımıyoruz" bildirisine 189 isim imza attı