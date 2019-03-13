Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Üzülerek Söylüyorum Bu Süreçte Bazı Müslüman Devletlerle Beraber Batılı Ülkeler, Kurum ve...

Erdoğan: "Üzülerek Söylüyorum Bu Süreçte Bazı Müslüman Devletlerle Beraber Batılı Ülkeler, Kurum ve...

18 dakika önce

Erdoğan: "Üzülerek söylüyorum bu süreçte bazı Müslüman devletlerle beraber Batılı ülkeler, kurum ve kuruluşlar gerçekten çok kötü imtihan verdiler"

Erdoğan:
Erdoğan: "Üzülerek söylüyorum bu süreçte bazı Müslüman devletlerle beraber Batılı ülkeler, kurum ve kuruluşlar gerçekten çok kötü imtihan verdiler"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:44 Kaynak: AA

Politika
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