Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler,...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler,...

Erdoğan: "Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler,...

6 saat önce

Erdoğan: "Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler, bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler, bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir."

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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