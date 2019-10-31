Erdoğan: "Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler,...
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Erdoğan: "Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler, bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler, bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir."
TSK'nın elindeki 18 Esed askeri Ruslara teslim edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti: Lokomotif maketi hediye etti Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, bazı unsurlarını bölgeye yeniden soktu Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt: Sonuç verecekse görüşürüm