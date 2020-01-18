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Erdoğan: "Uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul'daki...
7 saat önce
Erdoğan: "Uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul'daki diğer toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "Uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul'daki diğer toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır."
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