Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu...
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Erdoğan: "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu...

33 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması'na katıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması'na katıldı.
Erdoğan: Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu...
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:17 Kaynak: AA
Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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