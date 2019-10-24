Erdoğan: Vakti saati gelince bu kapılar da açılır

Erdoğan Avrupa ile ilgili, "Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın, vakti saati gelince bu kapılar da açılır. Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu yıkıp geçmek için kimseden izin almaya ihtiyaç yoktur." dedi.