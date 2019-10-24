Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Vakti saati gelince bu kapılar da açılır
Son Dakika Ekonomi Erdoğan: Vakti saati gelince bu kapılar da açılır

Erdoğan: Vakti saati gelince bu kapılar da açılır

1 saat önce

Erdoğan Avrupa ile ilgili, "Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar.

Erdoğan: Vakti saati gelince bu kapılar da açılır, System.String[]

Erdoğan Avrupa ile ilgili, "Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın, vakti saati gelince bu kapılar da açılır. Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu yıkıp geçmek için kimseden izin almaya ihtiyaç yoktur." dedi.

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:24 
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