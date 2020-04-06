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Erdoğan: "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz...
6 saat önce
Erdoğan: "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır"
Erdoğan: "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:00 Kaynak: AA
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