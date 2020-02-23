Erdoğan, Van'da da hissedilen depremle ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı - Son Dakika

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Erdoğan, Van'da da hissedilen depremle ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
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