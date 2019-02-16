Erdoğan: VAR sistemini de kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulmalı
33 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "VAR sistemi eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "VAR sistemi eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:40
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