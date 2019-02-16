Son Dakika Haberleri: Erdoğan: VAR sistemini de kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulmalı

Erdoğan: VAR sistemini de kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulmalı

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "VAR sistemi eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan: VAR sistemini de kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulmalı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "VAR sistemi eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:40 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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