Erdoğan: "Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz...

Erdoğan: "Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz kalamayız. Bölgede halkın sesine kulak veriyoruz.

Erdoğan: "Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz kalamayız. Bölgede halkın sesine kulak veriyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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