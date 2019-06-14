Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz...
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Erdoğan: "Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz...

4 saat önce

Erdoğan: "Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz kalamayız. Bölgede halkın sesine kulak veriyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz kalamayız. Bölgede halkın sesine kulak veriyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:48 Kaynak: AA
er, Güncel
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