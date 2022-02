ERDOĞAN: VATANDAŞIMIZI ÇOK DAHA RAHATLATABİLMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ GAYRETİ YAPTIK - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımızda Batı'da şu anda elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde. Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı dediğim gibi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Büyük Çamlıca Camii'ne geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı Cuma namazının ardından Çamlıca Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına kavuşması için okunan 1000 hatm-i şerifin duası yapıldı.

Duanın ardından camideki vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramınız mübarek olsun. Rabbim nice Cuma bayramlarına bizleri kavuştursun. Her şeyden önce tüm mümin kardeşlerimizin bu hatemati şerifi, Rabbim kabul buyursun" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği Kovid-19 hastalığına ilişkin, "İnsanlığın bu felaketten bir an önce kurtulması için Rabbimizin 'Ya Hafız' ismi şerifine sığındık. Tüm insanlığı muhafaza eylesin. Bu süre içerisinde gerek şahsım gerek eşim, ailem hakkında yapılan duaları ve bu duaları yapan kardeşlerimden Allah razı olsun. Gerçekten gerek ülkemizde gerek tüm dünyada bu beladan bir an önce Rabbim bizleri muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah ülkemizi dünyada örnek ülkeler arasında göstermeye bizleri de muktedir eylesin. İktidarımızı, inşallah bu mücadele için attığımız adımların bereketini de bize göstersin, her noktada göstersin ve muhaliflerimize Rabbim fırsat vermesin inşallah. Atacağımız adımlar, ülkemizin çok daha güçlü, çok daha diri olması içindir, birliği, beraberliği, dirliği içindir. Rabbim bizlere bunu da en kısa zamanda göstersin inşallah."Bu üç aylar içerisinde Leyle-i Regaip'e adım atıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Leyle-i Miraç'a yürüyoruz. Rabbim bu üç aylar içerisinde yaptığımız, yapacağımız tüm ibadetlerin bereketini de bizlere göstersin. Alemi İslam'ın birliğini, beraberliğini, elhamdülillah, çok daha güçlü kılsın. Gerek Diyanet İşleri Başkanı'mıza gerek şu mübarek camimizdeki imam, müezzin tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Bu hatm-i şerifleri indiren kardeşlerimden Allah razı olsun. Rabbim Recep'e, Şaban'a kavuştuğumuz gibi ramazana ve Ramazan Bayramı 'na da bizleri kavuştursun" diye konuştu.

"SÜRECİ ÇOK RAHAT ATLATTIM"Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.Geçirdiği Kovid-19 hastalığına ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreci diyebilirim ki çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben iki Sinovac, üçte BioNTech oldum. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. Yani dört, beş gün içerisinde aslında biz negatife döndük" diye konuştu. Bugün de Cuma namazıyla halkla bütünleşmek istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir seyahati olacağını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecine ilişkin şunları söyledi: "Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik, böyle bir şey olmadığı gibi evimde de çalışmalarımı uluslararası, ulusal, hepsini aynı şekilde yürüttüm. Yani Ankara'da arkadaşlarımla olamadım ama İstanbul'dan Ankara'yla sürekli video konferansla da olsa irtibatı sürdürdük. Geçen hafta içerisinde de malum Cumartesi günü Zonguldak'taki Teoman Duralı Kavşağı'nın, tünellerinin açılışına yine buradan katıldım. Tabii muhteşem bir eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman Hoca'mız, gerçekten Allah rahmet etsin bambaşka bir isimdi. Bir Zonguldaklı olarak da onun ismine yakışır bir eser orada meydana gelmiş oldu. Mekanı cennet olsun inşallah. Zonguldak bu tür eserleri görmemişti. İlk defa Zonguldak'ımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın da bahtiyarlığı içerisindeyiz."Eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O benden bir gün sonra aslında başladı ama henüz eşim atlatamadı. Şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. Rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar dua ediyorum inşallah atlatır. Çünkü seyahate beraber gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz, muhakkak benimle beraber olması lazım. Rabbim şifalar versin ona da inşallah" dedi.

"DÜNYADAN KOPUK BİR SİYASET VEYA LİDERLİK OLMAZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş dışında evde nasıl zaman geçirdiği" soruna, "Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Görüşmeler yaptığım ülkelerin liderleriyle ilgili yine notlar ve o ülkelerle ilgili gelen notlar... Malum şu anda tabii bir Rusya- Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna ziyaretinden sonra tabii Türkiye'yi takip eden ülkeler var. Bunlarla bu görüşmeleri de yürütmüş olduk. Öbür tarafta tabii Libya'da malum gelişmeler var, orayı takip ediyoruz. Aynı şekilde yine Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette yürüyor. Onlar bizi zaten mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz. Gerek Avrupa gerek Amerika, hepsini yakından takip ediyoruz" diye cevap verdi.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ""Bir diğer taraftan da tabii muhalefetin özellikle elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımızda Batı'da şu anda elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde. Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı dediğim gibi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.Hastalığı boyunca kendisine dünya liderleri ve vatandaşlardan gelen geçmiş olsun dileklerine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Herkese çok teşekkür ediyorum. Dün akşam özel kalemden bizi arayan, 400'e yakın mesaj vardı. Büyük ihtimalle hepsine döneceğim. Bunun yanında da tabii dünya liderleri aynı şekilde... Onlarla da bir kısmına döndüm bir kısmına da inşallah dönmeye devam edeceğiz. Bu tabii aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun da bir ifadesi. Hepsinden çok daha anlamlısı bugün bu bin hatm-i şerifin indirilmiş olması o da bizim için ayrı bir manevi hazdır manevi bir güçtür. Allah razı olsun."

