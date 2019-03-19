Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Vatandaşımızı Küstüren Benim Dünyamı Yerle Yeksan Etmiş Demektir"

Erdoğan: "Vatandaşımızı Küstüren Benim Dünyamı Yerle Yeksan Etmiş Demektir"

15 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var.

Erdoğan:
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var. Buradan, sizlerin huzurunda yürekten gelen bir hissiyatla söylüyorum, vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir. Vatandaşımızı küstüren benim dünyamı yerle yeksan etmiş demektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:27 Kaynak: AA

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