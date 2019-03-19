Erdoğan: "Vatandaşımızın Gönlünü Kıran Benim de Kalbimi Kırmış Demektir."
32 dakika önce
Erdoğan: "Vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir.
Erdoğan: "Vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:18 Kaynak: AA
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