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Erdoğan: "Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara denetimleri...
6 saat önce
Erdoğan: "Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara denetimleri yoğunlaştırdık ve cezai müeyyideleri etkinleştirdik.
Erdoğan: "Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara denetimleri yoğunlaştırdık ve cezai müeyyideleri etkinleştirdik."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:38 Kaynak: AA
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