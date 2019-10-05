Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal...
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Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum."
Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu Çağatay Ulusoy'a Orta Doğu'dan astronomik teklif Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu