Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal...
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Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal...

12 dakika önce

Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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