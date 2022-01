Erdoğan: Vatandaşlarımızı dövizden kendi paramıza geçmeye davet ediyoruz - Son Dakika

Erdoğan: Vatandaşlarımızı dövizden kendi paramıza geçmeye davet ediyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, döviz mevduat hesaplarının halen çok yüksek seviyelerde olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızı, kurumlarımızı, yatırımcılarımızın sağladığımız imkanlardan faydalanarak, dövizden kendi paramıza ve kendi paramızla yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirdiği ziyaretler ve katıldığı programlar hakkında bilgi verdi. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, sorunlara çözümler üretmek, programlardaki işlerin takibini yapmak, yeni projeler geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, "Dünyanın, yakın tarihin en büyük sağlık ve ekonomik krizini yaşadığı bir dönemde hem ülkemizi bu fırtınadan sahile selamete çıkartmak hem önümüze gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için daha çok çalışacağız. İstikrar ve güven iklimini güçlendirerek programlarımızı kararlılıkla uygulamaya, ekonomideki hedeflerimize ulaşmamızı engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz. Bu ülkenin, boş teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan, insanımızın önüne herhangi bir vizyon ve umut koymayan polemiklerle, kavgalarla, itiş kakışlarla kaybedecek vaktinin, enerjisinin olmadığı bilinciyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'163 MİLYAR LİRALIK MEVDUAT SİSTEME GEÇTİ'Döviz kurunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Kendi içerisinde dinmesini beklediğimiz bu dengesizlik hali devam edince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde 20 Aralık'ta açıkladığımız bir tedbir paketi ile panik havasını dağıtmak mecburiyetinde kaldık. Her şey bitip kur dengeye oturunca, aslında böyle bir sert çıkış yaşanmasını gerektirecek, hiçbir sebep, hiçbir tehdit, hiçbir tehlike mevcut değildir. Açıkladığımız tedbir paketindeki unsurlardan biri olan kur korumalı Türk Lirası mevduatına bireylerin ve yatırımcıların ciddi ilgi gösterdiğini görüyoruz. Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir. Katılım finans kuruluşlarını da sisteme dahil ederek bu imkanının cazibesini artırdık. Döviz ve altın hesaplardan bu mevduata dönüşleri zorunlu karşılıktan muaf tuttuk. Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere. Katma Değer Vergisi'nde adaleti ve basitleştirmeyi sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" dedi.'ÜLKEMİZE ZARAR VERENLERİ AFFETMEYECEĞİZ'Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdükleri çalışmaları, ilgili taraflarla beraber olgunlaştırarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceklerini kaydeden Erdoğan, "Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Kısır hesaplarla hareket ederek içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri kusura bakmasınlar affetmeyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda; sabrıyla, fedakarlığıyla, gayretiyle, emeğiyle, üretimiyle, dirayeti ile bize destek veren her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Nice büyük mücadelelerden alnının akıyla çıkan nice aşılmaz gözüken engelleri geride bırakan nice 'olmaz' denilenleri gerçekleştiren bir millet olarak inşallah bu ekonomi programımızı da başarıya ulaştıracağız. Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkararak, dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de tasarrufunu da Türk Lirası ile yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz. Ülkemizde döviz mevduat hesapları, hala oldukça yüksek seviyelerdedir. Vatandaşlarımızı, kurumlarımızı, yatırımcılarımızın sağladığımız imkanlardan faydalanarak, dövizden kendi paramızla ve kendi paramızla yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz" diye konuştu.'MÜMKÜN OLABİLECEK EN AZ SEVİYEDE YAPILDI'Hükümet olarak devletin tüm imkanlarını milletin emrine tahsis ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl sadece milletimize daha uygun fiyatlarla doğal gaz, elektrik ve akaryakıt vermek için yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Bu tutarın, bütçenin neredeyse onda biri kadar olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yılbaşından itibaren bu ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlar da mümkün olabilecek en az seviyede yapılmıştır. Bir başka ifadeyle devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir. Yanı başımızdaki Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyayı takip eden herkes bu gerçeği teslim edecektir. Üstelik tüm bunları salgından, tabii afetlere kadar yaşadığımız nice badireye rağmen başardık" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin izlediği yolun pek çok ülke tarafından konuşulup değerlendirildiği ve yavaş yavaş uygulandığını söyleyen Erdoğan, "Bir asırlık, yarım asırlık çözümleri ülkemize tek hakikat, tek kurtuluş yolu olarak dayatanlar da elbette bir gün efsunlu uykularından uyanacaklardır. Biz o güne kadar inşallah ülkemizi her alanda olduğu gibi ekonomide de hak ettiği seviyeye getirmiş olacağız" dedi.'RUTİN SALGINLAR SEVİYESİNE GERİLETMESİNİ UMUYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın koronavirüs salgınının yeni dalgası altında sıkıntılı günler geçirdiğini belirterek, "Salgının yayılması, istihdam ve üretim tarafında şu ana kadar kayda değer bir soruna, kesintiye yol açmamıştır. Eğitim- öğretim başta olmak üzere hiçbir alanda insanlarımızın mağduriyetine neden olacak bir açığa, aksaklığa, gereksiz kısıtlamaya meydan vermedik, vermeyeceğiz. Bu son dalganın, koronavirüsü öncelikle tehdit olmaktan çıkartarak, rutin salgınlar seviyesine geriletmesini umuyoruz. Vatandaşlarımızdan bu dönemde de temizlik, mesafe, maske kurallarına uymayı, aşılarını yaptırmayı veya tamamlamayı ihmal etmemelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.Son dönemde vatandaşlardan gelen serzenişleri bildiklerini söyleyen Erdoğan, "Bunların da çözümü için gereken hazırlıkları yapıyoruz. Milletimiz müsterih olsun, geçtiğimiz 20 yılda olduğu gibi bugün de yarın da bu ülkenin ve insanlarının çözülmedik hiçbir sorununu bırakmayacağız" değerlendirmesini yaptı.'200 MİLYON LİRALIK BİR DESTEĞİ DAHA DEVREYE ALIYORUZ'Erdoğan, 2021'de yaşanan yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlara yönelik 2 bin 90 iş yeri, 2 bin 338 araç ve muhtelif ev eşyası yardımı olmak üzere toplam 354 milyon lira ödeme yapıldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: "Ayrıca tarım ürünleri zarar gören vatandaşlarımıza da 133 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Şimdi de tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz. Bu mebla da en kısa sürede Antalya, Artvin, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacaktır. Öte yandan kadim tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Afganistan'da yaşanan sıkıntılara bigane kalmıyoruz. Uzun yıllardır süren iç çatışmalar, dış yardımların kesilmesi, kuraklık ve sert hava şartları sebebiyle milyonlarca Afganlı kardeşimiz çok zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi vermektedir. Ülkede 13 milyonu çocuk olmak üzere 19 milyona yakın kişinin acil gıda sıkıntısı olduğu bilinmektedir. Türkiye olarak bu zor dönemlerinde Afganistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız. AFAD koordinasyonunda 10 STK'nın desteğiyle bu ülkeye 700 ton gıda, giyim, sağlık, acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye çalışıyoruz. STK'lar ve vatandaşlarımız tarafından temin edilecek bu ihtiyaç maddeleri Devlet Demir Yollarımızın bir treniyle Afganistan'a ulaştıracaktır. İmkanı olan vatandaşlarımızı bu iyilik trenine katkıda bulunmaya davet ediyoruz."'20 BİN AİLEYİ DAHA ELEKTRİK DESTEĞİ KAPSAMINA ALIYORUZ'

Pancar üreticilerine verilecek avans, kota tamamlama primi ve posa bedellerinde yüzde 100'e varan oranlarda artış yaptıklarını belirten Erdoğan, "Pancar alım fiyatını da kilogramda 42 kuruştan 80 kuruşa çıkardık. Böylece prim ve posa desteği ile birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık bir pancar bedeli ortaya çıkıyor. Hasat döneminde elbette bu rakamlar tekrar değerlendirilecek. Çiftçilerimizi 2022'deki hasat döneminde desteklemek için imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Bir başka konu elektrik tüketim desteği programı kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu kapsamda ülkemizde son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. Bu şekilde 50,4 milyon liralık ilave kaynakla, 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz. Kömür yardımı alan hanelerden isteyenlerin bunu doğal gaz olarak da kullanabilmelerini sağlayacak düzenleme tamamlandı. Doğal gaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak sosyal destek yelpazesini genişleten bir başka çalışmayı da bitirmek üzereyiz. Tüm bu hususların da milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,