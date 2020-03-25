Erdoğan: Vatandaşlarımızı krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz - Son Dakika

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Erdoğan: Vatandaşlarımızı krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşları krizin etkilerinden korumaya devam edeceklerini bildirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşları krizin etkilerinden korumaya devam edeceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız" dedi. Erdoğan ayrıca, alınan tedbir kararlarının yer aldığı görselleri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:55 Kaynak: DHA
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