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Erdoğan: "Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz."
7 saat önce
Erdoğan: "Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz.
Erdoğan: "Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:42 Kaynak: AA
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