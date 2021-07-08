Erdoğan: "Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için... - Son Dakika

Erdoğan: "Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için...
08.07.2021 18:13
Erdoğan: "Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için her şeyi yaptı.
Erdoğan: "Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için her şeyi yaptı."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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