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Erdoğan: "Vatandaşlarımızın, gerçekten acil olmayan durumlar dışında hastaneye gitmemelerini...
6 saat önce
Erdoğan: "Vatandaşlarımızın, gerçekten acil olmayan durumlar dışında hastaneye gitmemelerini hassaten rica ediyorum.
Erdoğan: "Vatandaşlarımızın, gerçekten acil olmayan durumlar dışında hastaneye gitmemelerini hassaten rica ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:56 Kaynak: AA
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