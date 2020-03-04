Erdoğan: "Vatanın ne demek, sınırlarının neresi olduğunu bilmeyen, anlamayan, hissetmeyen bir adam... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Vatanın ne demek, sınırlarının neresi olduğunu bilmeyen, anlamayan, hissetmeyen bir adam... - Son Dakika

Erdoğan: "Vatanın ne demek, sınırlarının neresi olduğunu bilmeyen, anlamayan, hissetmeyen bir adam...

14 dakika önce

Erdoğan: "Vatanın ne demek, sınırlarının neresi olduğunu bilmeyen, anlamayan, hissetmeyen bir adam cehaletten öte, bir ihanetin içine düşmüş demektir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Vatanın ne demek, sınırlarının neresi olduğunu bilmeyen, anlamayan, hissetmeyen bir adam cehaletten öte, bir ihanetin içine düşmüş demektir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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