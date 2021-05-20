Erdoğan ve Akşener arasındaki 'Netanyahu polemiği' nasıl başladı? - Son Dakika
BBC

Erdoğan ve Akşener arasındaki 'Netanyahu polemiği' nasıl başladı?

20.05.2021 04:24
Erdoğan ve Akşener arasındaki 'Netanyahu polemiği' nasıl başladı?, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diye benzetmesi polemiğe neden oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diye bahsetmesi kendisi ile Erdoğan arasında polemiğe neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener için " Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır" yorumunda bulunurken; Akşener de Erdoğan'a "Zavallılık, 'gideceğim' diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır" diye cevap verdi.

Tartışma nasıl başladı?

Salı günü partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Akşener, İsrail'de dördüncü kez tekrarlanan genel seçimin ardından yaşanan hükümet krizinden söz etti ve Netanyahu'nun Erdoğan gibi rakipleri üzerinde baskı kurduğunu savundu.

Akşener bu karşılaştırması için Netanyahu'ya "Erdoğan'ın İsrail versiyonu" benzetmesini yaptı:

"Mart ayında, İsrail'de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail'in en uzun süreli başbakanı Netanyahu'nun yeni hükümet kurmasına imkân vermedi. Bu gelişmeler üzerine bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı."

'Filistin'in haritada yerini bilmeyecek kadar zavallı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kütüphane söyleşileri etkinliğinde Akşener'e yanıt verdi.

"Utanmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan siyasetçi; Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır" diye konuşan Erdoğan, Akşener'e yönelik cevabını şöyle sürdürdü:

"40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez."

'Gerçek zavallılık gerekeni yapamayıp boş konuşmaktır'

Akşener ise Erdoğan'ın "zavallı" tepkisini Twitter'dan Erdoğan'ı da etiketleyerek cevapladı.

Akşener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır."

AKP'den kınama

Akşener'in Netanyahu benzetmesi AKP yönetiminde de büyük bir tepkiye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Akşener bu siyasi çapsızlıktan bir an önce vazgeçmelidir" yorumunda bulunurken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'da yaptığı paylaşımlarda, Akşener'i kınadı ve "Çocuk katili Netanyahu ile bunlarla mücadele eden Cumhurbaşkanımızı yan yana getirmek büyük bir ahlaki sapmadır. Cumhurbaşkanımızın mücadelesini gölgelemek isteyen böyle söyler" diye yazdı.

Erdoğan ve Akşener arasındaki 'Netanyahu polemiği' nasıl başladı?
Erdoğan ve Akşener arasındaki 'Netanyahu polemiği' nasıl başladı?
Erdoğan ve Akşener arasındaki 'Netanyahu polemiği' nasıl başladı?
Erdoğan ve Akşener arasındaki 'Netanyahu polemiği' nasıl başladı?

Meral Akşener, İYİ Parti, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan ve Akşener arasındaki 'Netanyahu polemiği' nasıl başladı? - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika

Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı         
21:53
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum         
12:02
Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü         
11:38
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 05:02:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan ve Akşener arasındaki 'Netanyahu polemiği' nasıl başladı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement