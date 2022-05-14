Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nda - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nda

14.05.2022 14:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı.

Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti.

Erdoğan ve Aliyev törenin ardından bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nda

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nda - Son Dakika


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