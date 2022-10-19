Erdoğan ve Aliyev'in açılışını yapacağı havalimanı 1,5 yılda inşa edildi - Son Dakika
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Erdoğan ve Aliyev'in açılışını yapacağı havalimanı 1,5 yılda inşa edildi

19.10.2022 10:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını yapacağı Zengilan Uluslararası Havalimanı 1,5 yılda tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını yapacağı Zengilan Uluslararası Havalimanı 1,5 yılda tamamlandı.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı yarın Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in katılacağı törenle hizmete girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengilan Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı olacak.

Temeli 26 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından atılan Zengilan Havalimanı en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak 1,5 yılda uçakları kabul edecek hale geldi. Havalimanına ülkenin en büyük yolcu uçağıyla ilk teknik uçuş 9 Eylül'de gerçekleştirildi.

Havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar Zengilan Havalimanı'nda rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek. Havalimanının peronu 8 uçak kabul edecek şekilde tasarlandı.

Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 14 Ekim'de imzaladığı kararname ile Zengilan Havalimanı'na, "uluslararası havalimanı" statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havalimanını ZZE kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı.

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki Fuzuli Havalimanı da faaliyetini sürdürüyor.

Azerbaycan hükümeti, Laçın'da da havalimanı inşa etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan ve Aliyev'in açılışını yapacağı havalimanı 1,5 yılda inşa edildi - Son Dakika

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