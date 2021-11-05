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Erdoğan ve Aliyev'in ortak faaliyetleri "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabında bir araya getirildi - Son Dakika

Erdoğan ve Aliyev'in ortak faaliyetleri "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabında bir araya getirildi

05.11.2021 19:17

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ebedi kardeşlik ve dostluğa ithafen oluşturulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmeleri ve ortak açıklamalarının yer aldığı "Beraber Yürüdük Biz Bu...

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ebedi kardeşlik ve dostluğa ithafen oluşturulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmeleri ve ortak açıklamalarının yer aldığı "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabının tanıtım töreni düzenlendi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmelerinin, ortak açıklamalarının ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki hizmetlerinin yer aldığı "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabının tanıtım töreni düzenlendi. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ebedi kardeşlik ve dostluğa ithafen oluşturulan kitabın tanıtım törenine, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Milletvekili Melahet İbrahimkızı, Milletvekili Azay Guliyev ve Milletvekili Ganire Paşayeva ile uluslararası kuruluşların temsilcileri ve sanat camiasının tanınmış isimleri katıldı.

Efendiyeva tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, tarihi günler yaşandığını belirterek, "44 günü hatırladığımızda yaşadığımız hisler, heyecan aklımıza geliyor. O zaman bizi, sevinç gözyaşlarına, keder gözyaşlarına ve adaletsizliğe olan tepki gibi birçok hisler sarmıştı. Karış karış topraklarımız işgalden kurtarıldığı zaman zafer gününü ve unutulmaz gurur hissini hatırlıyoruz. Bize bu hisleri yaşatan bütün kahramanlarımıza, başta başkomutanımıza ve bütün kahramanlarımıza minnettarız. Şehitlerimizi hep sevgi saygı ile anıyoruz, gazilerimize acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN TARİHİNDE, KİLOMETRE TAŞLARINI BİR ARAYA GETİREN BİR İŞ YAPILDI"

Büyükelçi Bağcı ise törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine katkıda bulunan insanlarla bir arada bulunduğunu belirterek, "Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinin tarihinde, kilometre taşlarını bir araya getiren bir iş yapıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne, umumi milli liderle, her iki kurucunun sözleri aslında Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin tarihini, şeklini, misyonunu ifade ediyor" ifadelerini aktardı.

Törende, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak Zafer Günü'nde şehitlere ve gazilere saygısını dile getiren Milletvekili Paşayeva, zafer için ne kadar güzel sözler, ifadeler söylemek istesek de sözlerin hislerin yanında aciz kaldığını belirtti. Kitabın, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluğun ve kardeşliğin ebedi zirvesi olduğunu düşündüğünü vurgulayan Milletvekili İbrahimkızı yaptığı konuşmada, "Şuşa Beyannamesi bizim kardeşliğimizi öyle bir hale getirdi ki, artık kardeşliğimizin önünde hiçbir şeyin duramayacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanlarımız Erdoğan ve Aliyev'in simasında bu kardeşlik hakiki manada ayrılmaz bir hale geldi. Biz artık bütünleşme aşamasına adım attık. Bu dostluk ve kardeşlik 2003'den beri çok zorlu bir yoldan geçti" dedi.

"BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA"

"Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabı ise, Azerbaycan'ın Milli Lideri Haydar Aliyev'in faaliyetlerinin son dönemini 2003 yılından başlayarak 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki Müttefik ilişkilere ilişkin Şuşa Bildirisinin" imzalandığı güne kadarki dönemi kapsıyor. Ayrıca kitapta, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının ikili ve çok taraflı toplantılardaki konuşmaları, açıklamaları ve fotoğrafları da yer alıyor. Azerbaycanlı Milletvekili İbrahimkızı'nın fikir ve yazarlığını yaptığı kitabın editörlüğünü AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, danışmanlığını ise Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar yaptı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Erdoğan ve Aliyev'in ortak faaliyetleri Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda kitabında bir araya getirildi
Erdoğan ve Aliyev'in ortak faaliyetleri Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda kitabında bir araya getirildi
Erdoğan ve Aliyev'in ortak faaliyetleri Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda kitabında bir araya getirildi
Erdoğan ve Aliyev'in ortak faaliyetleri Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda kitabında bir araya getirildi

Milletvekili, Azerbaycan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdoğan ve Aliyev'in ortak faaliyetleri 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' kitabında bir araya getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ve Aliyev'in ortak faaliyetleri "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabında bir araya getirildi - Son Dakika
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