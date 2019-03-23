Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde Konuştu -3
5 dakika önce
Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde konuştu -3(Tür: Ankara)
Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara
Mitingi'nde konuştu -3
(Tür: Ankara)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:18 Kaynak: DHA
Mansur Yavaş'tan Özhaseki'ye Boydak Göndermesi!
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni Sıfat: Kanka
Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi
Erdoğan, Büyük Ankara Mitingine Kaç Kişinin Katıldığını Açıkladı